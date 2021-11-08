وزير الرياضة يُكرم سيدات الأبيار لكرة اليد نظير تألقهن في البطولة العربية

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبــقاق بزيارة نادي الأبيار لكرة اليد سيدات، بمقر نادي الشباب بحيدرة.

زيارة “سبقاق” جاءت لتهنئتهم إثر الآداء الجيد و المردود الطيب الذي قدّمنه ضمن منافسات البطولة العربـية للأندية البطلة لكرة اليد التي تمّ تنظيمها بالحمامات تونس، واحتلالهنّ المركز الثاني في الترتيب العام.

كما شكّل اللقاء سانحة أكّد من خلالها الوزير عن تتبعه عن كثب لكل ما يتعلق بكرة اليد مشيرا في نفس الوقت إلى أنّ المنافسات الرياضية في كرة اليد رجال و سيدات ستعود للواجهة في أقرب وقت.

بالإضافة إلى ذلك أعرب الوزير عن نيته واستعداده لمنح كافة الإمكانيات اللازمة للمنتخبات الوطنية للفرق من أجل التحضير لمختلف المنافسات والاستحقاقات الرياضية في أحسن الظروف لاسيما ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.