وزير الرياضة يُهنئ العداء بوشيشة بعد تأهله لأولمبياد طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” البطل هشام بوشيشة عقب تأهله لأولمبياد طوكيو 2021.

وقال الرجل الأول في الرياضة الجزائرية في تغريدته:”هنيئا لبطلنا العداء هشام بوشيشة على افتكاكه عن جدارة واستحقاق لتأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2021″.

وأضاف:”وذلك بعد تحقيقه الفوز في سباق 3000 متر موانع ، ضمن منافسات اليوم الثاني من ملتقى التجارب الأولمبية بمدينة مرسين التركية”.