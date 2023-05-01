قناة النهار وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:53 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OEWMi اقرأ أيضا إرتفاع الإصابات بالروماتيزم..خطر يهدد الشباب و الأطفال قناة النهار 30 أفريل براك سمية: أول يوم دراسي لي في الإبتدائي حسيت بالإختلاف بسبب نظرة زملائي لي قناة النهار 26 أفريل والي المسيلة يكرم القارئ عبد العزيز سحيم بعمرتين قناة النهار 23 أفريل كنزة موسوس: هذه هي البرامج التي أعجبتني هذا العام .. قناة النهار 14 أفريل الطاكسي المربوح : ناس قالمة شاطرين ربحو 17000 دج بدون مساعدة قناة النهار 11 أفريل هكذا تم إستقبال المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة بمطار قسنطينة قناة النهار 28 أفريل بك نفتخر / رغم تكفّله بزوجته المُقعدة والفقر 😢مراد يعمل متطوع في مستشفى بالشلف 🥰 حقّا يستحقّ التكريم قناة النهار 11 أفريل "وزير الشؤون الدينية :" الجزائر بخير .. ونقول لحساد الخارج موتو بغيضكم ولحساد الداخل ربي يهديكم قناة النهار 29 أفريل ليليان بركان: هكذا إستطعت المحافطة على دوري في بنت البلاد لـ 3 مواسم قناة النهار 22 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 23| Best Of قناة النهار 14 أفريل