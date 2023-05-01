قناة النهار وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:54 شارك غرِّد أرسل 69 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tvuDU اقرأ أيضا "شاهد الطفلة بدور تفاجئ أمين بومدين على المباشر .. "نحبو بزاف وفرحت كي خدمت معاه قناة النهار 15 أفريل عايدة عبابسة: لو رجع بي الزمن للوراء فلن أدخل المجال الفني أبدا قناة النهار 16 أفريل ميلة: وفـ_اة 4 أشخاص في حادث مرور ببلدية شلغوم العيد قناة النهار 15 أفريل صحة: الأطفال والمسنون .. أولى ضحايا مضاعافات ضربات الشمس قناة النهار 27 أفريل "وزير التربية :"توظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية في الإبتدائيات تحسبا للدخول المدرسي المقبل قناة النهار 27 أفريل أحلام قواسمي: أنا نحب الغناء وهو أقرب إلى قلبي من التمثيل والإعلام قناة النهار 18 أفريل "مفيدة عداس : "من غير المحترم الممثل هو لي يجيب اللباس لي يمثل بيه قناة النهار 15 أفريل صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل "الدامة قناة النهار 16 أفريل ريحة البلاد: أبناء الوطن يحرصون على فعل الخير في ديار الغربة عن طريق تقديم الوجبات للمحتاجين قناة النهار 12 أفريل رمضان مع هشام كوك : حلويات خفيفة ظريفة سهلة التحضير قناة النهار 18 أفريل