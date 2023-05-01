إعــــلانات
قناة النهار

وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية

بقلم النهار أونلاين
وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية
  • 69
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/tvuDU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر