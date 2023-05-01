قناة النهار وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:51 شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mt0Ib اقرأ أيضا العاصمة: هكذا أحيت عائلة "عباسي" أول أيام عيد الفطر المبارك قناة النهار 22 أفريل رجال صدقوا / الصحابي الجليل مجزأة بن ثور السدوسي قناة النهار 16 أفريل الشيخ النوي وفي خرجة إستثنائية يقتحم بلاطو قناة النهار بـ "بوكي بصل" قناة النهار 22 أفريل "مسلم اناتوف": الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد قناة النهار 28 أفريل طالع هابط: النوي يحيي السلطات المحلية للعاصمة بعد حل مشكلة محلات الدرارية قناة النهار 30 أفريل السودان / إنطلاق عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من مطار بورتسودان قناة النهار 25 أفريل ليليان بركان: هكذا إستطعت المحافطة على دوري في بنت البلاد لـ 3 مواسم قناة النهار 22 أفريل والدة مسلم أناتوف : دعيتلو و قتلو راني باغية هدف مع البداية قناة النهار 30 أفريل محمد علال: كل ما قيل في برنامج زابينغ كان بشفافية ومصداقية قناة النهار 18 أفريل الناقد نور الدين حيان: "بنت البلاد" مسلسل إجتماعي محترم قناة النهار 13 أفريل