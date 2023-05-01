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قناة النهار

وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة

بقلم النهار أونلاين
وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة
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