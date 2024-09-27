وزير الري الأسبق والنائب الحالي عن ولاية خنشلة “حمام علي” في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله الوزير الأسبق والنائب البرلماني عن ولاية خنشلة، حمام علي، إلى ذمة الله عن عمر يناهز 67 عاما.

وقد قدم العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني تعازيهم عبر مختلف صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لعائلة الفقيد.

ولد الراحل علي حمام 13 مارس 1957 (67 سنة) في ولاية خنشلة.

وتقلد عدة وظائف منها:

مدير للري بولاية بسكرة (1999-2003).

مدير للري بولاية عنابة (2003–2010).

مدير للري بولاية سطيف (2010–2011).

مدير للموارد المائية بولاية قسنطينة (2011–2017).

مدير للموارد المائية بولاية بجاية (2017–2019).