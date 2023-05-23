وزير الري: الجزائرية للمياه ستستقر ماليا بالدفع الالكتروني

قال وزير الري، طه دربال، اليوم الثلاثاء، إن توقيع اتفاقية مؤسسة الجزائرية للمياه والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية هي مواصلة لخطة عمل الحكومة. الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات خاصة تلك التي تسهر على توفير خدمات عمومية للمواطنين.

كما تخص الاتفاقية الموقعة، -حسب وزير الري- جانب الدفع الالكتروني للفواتير. والتي ستساهم في تسهيل عمليات دفع مستحقات فواتير استهلاك المياه. “مما يشجع على تحصيل أكثر للمستحقات بما يعود بالنفع على مؤسسة الجزائرية للمياه واستقرارها المالي”. و”على المواطن الذي يعاني في بعض الأحيان من هذا الجانب سواء ما تعلق ببعد الوكالات التجارية أو صعوبة الدفع بالطرق التقليدية”.

وسيتمكن المواطن، رسميا، بداية من اليوم، من تسديد تكاليف فواتير الماء عبر الانترنت، وهذا باستعمال البطاقات البنكية “CIB” دون التنقل. كما تتم العملية عن طريق الولوج إلى موقع الجزائرية للمياه.

في حين، تم اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاقية بين وزير المالية لعزيز فايد ووزير الري طه دربال. وكانت قد أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن اتفاق شراكة مع الجزائرية للمياه للسماح للمواطنين بتسديد فواتير الماء عن طريق الانترنيت.

وحسب بيان ” ABEF”، فإن هذه الاتفاقية التي ستوقع، غدا الثلاثاء، ستتيح للمواطنين حاملي البطاقة البنكية والذهبية دفع فاتورة المياه عن طريق الانترنيت دون التنقل للوكالة.

وأضاف ذات البيان، بأن هذه الخدمة ستسمح بتسديد الفواتير، بطريق سهلة وآمنة طيلة ايام الأسبوع وفي اي وقت.

وذلك عبر المنصة الالكترونية للجزائرية للمياه ابتداء من موقع الانترنيت الخاصة بهذه الخدمة www.ade.dz .