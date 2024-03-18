وزير الري: الجزائر تتوفر على أكثر من 220 نظام تصفية

كشف وزير الري على هامش زيارته لولاية البيض أن الجزائر تتوفر على أكثر من 220 نظام تصفية.

وينتج عن هذه الأنظمة، مياه مصفاة التي نحن بحاجة إليها في ظل الظروف الحالية لتوسيع الرقعة الفلاحية. وتطوير القطاع الفلاحي الذي يشهد حركية كبيرة ويمثل مكانة مهمة في الإقتصاد الوطني.

مؤكدا أنه اعطى تعليمات لتحسيس وتوعية الفلاحين بوجوب إستعمال المياه المصفاة في سقي المحاصيل الفلاحية. لأنها تعتبر أحد البدائل المهمة والناجعة لمواجهة الشح في الموارد المائية.

الموافقة على تسجيل عملية لإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه ببوسمغون

كما أكد الوزير، أن مصالحه وافقت على تسجيل عملية لإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه بمدينة بوسمغون. وانجاز بئر أخر من أجل التكفل بإشكالية نوعية المياه بالمنطقة بما يتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية لإيصال المياه الصالحة للشرب لكل المواطنين عبر التراب الوطني بطريقة محترمة وبجودة مقبولة. وذلك على هامش زيارته لمدينة بوسمغون بولاية البيض.