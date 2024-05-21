وزير الري: الجزائر سخرت إمكانيات هائلة لمواجهة شح المياه

أكد وزير الري طه دربال، يوم الإثنين بمدينة بالي الأندونيسية، أن الجزائر سخرت إمكانيات هائلة لمواجهة شح المياه و ضمان توفير المياه لجميع مواطنيها.

وقال دربال للصحافة على هامش مشاركته في أشغال المنتدى العالمي الـ10 للماء الجاري بمدينة بالي الأندونيسية. أنه مع ظهور ظاهرة الإحتباس الحراري، أصبحت مسألة المياه تثار بشكل متزايد على الساحة الدولية. و هي الوضعية التي استطاعت الجزائر مواجهتها عبر تبني مخطط من عدة محاور. سيما عبر التوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية.

و أشار الوزير إلى تحلية مياه البحر، و هو المجال الذي تعرف فيه الجزائر ديناميكية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مع إطلاق عديد مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر. عبر تسخير إمكانيات هائلة بهدف مواجهة شح المياه وضمان توفير المياه لجميع المواطنين. بالإضافة كذلك إلى إعادة إستعمال المياه المعالجة للإستخدام الفلاحي. و هو القطاع الذي يستهلك لوحده أكثر من 70 بالمائة من المياه المجمعة سنويا.

كما أكد دربال على ضرورة حماية الأنظمة البيئية والتوازن الايكولوجي، حيث أشار إلى إحدى دول الجوار و بتصرفاتها غير المسؤولة قد أخلت بالتوازن البيئي. مما شكل ضرر كبير بالثروة الحيوانية و النباتية عبر الحدود الغربية للبلاد. داعيا إلى مواجهة قوية لهذا الشكل من الممارسات.