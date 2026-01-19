وزير الري: الجزائر كباقي الدول ليست بمنأى عن تأثير التغيرات المناخية

أكد وزير الري، طه دربال، أن الجزائر كباقي الدول ليست بمنأى عن تأثير التغيرات المناخية.

وأوضح وزير الري دربال خلال زيارة عمل التي قادته إلى ولاية بسكرة، أن الجزائر ليست في خطر بفضل ما تملكه من المقدرات. والمؤهلات المادية والتقنية والإرادة السياسية التي تؤمن بأهمية المورد المائي .

كما عاين وزير الري، ورشات إنجاز عدة مشاريع تابعة للقطاع. حيث قام الوزير بوضع حجر أساس مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 5 آلاف متر مكعب. بمنطقة التوسع العمراني الشمالي للمدينة. للرفع من كمية المياه المعبأة بالولاية. لفائدة سكان التجمعات العمرانية المستحدثة. وفقا للشروح المقدمة من المدير الولائي للري, عبيد فرادي.

ولدى زيارته للقنطرة, عاين ورشة مشروع قطاعي لإنجاز خزان مائي بسعة 3.000 متر مكعب. بلغت نسبة تقدم الأشغال به 58 بالمائة. قبل تفقد أشغال إنجاز شبكة السقي داخل واحات النخيل بذات المنطقة. حيث أكد على أهمية هذا المشروع في إعادة الاعتبار للنخيل كثروة هامة للسكان.

كما استمع بقاعة السينما “الإخوة إدريس” إلى عرضين. الأول حول قطاع الري بالولاية بصفة عامة قدمه المدير المحلي للقطاع. والثاني حول إنجاز دراسة لتحويل مياه الشرب من سد بني هارون (ميلة) إلى ولاية بسكرة. وذلك من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات, عبد اللطيف عزيرة.

