قناة النهار “وزير الري :”الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن بقلم قناة النهار نشر في 29 أفريل 2023 - 16:11 مياه شارك غرِّد أرسل 66 0 “وزير الري :”الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VaFOw اقرأ أيضا فاطمة بلحميسي: هناك خلافات في الوسط الفني مفتعلة قناة النهار 09 أفريل هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك قناة النهار 19 أفريل هذه هي الأسعار الجديدة لسيارات فيات بعد التخفيضات المعلنة قناة النهار 16 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل "أمين بومدين :"مشاهدات بعض البرامج تزيد بعد رمضان في اليوتيوب قناة النهار 21 أفريل أمين بومدين: الكوميديا كانت غائبة تماما عن الساحة هذا العام والعمل الوحيد هو "البطحة" قناة النهار 17 أفريل نجيب بوسواليم: الإمكانيات التقنية الحالية لم تكن متوفرة سابقا لكن لا يجب أن ننسى المحتوى قناة النهار 13 أفريل النفس و الصيام : مدرسة رمضان قناة النهار 20 أفريل الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل شاهد.. كيف تم توقيف عصابة مختصة في سرقة ملحقات المصاعد الكهربائية بمستغانم قناة النهار 24 أفريل