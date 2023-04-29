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قناة النهار

“وزير الري :”الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن

بقلم قناة النهار
“وزير الري :”الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن
مياه
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وزير الري :”الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن

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