وزير الري: برامج تنموية لتعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمة العمومية

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيسمسيلت، أن البرنامج التكميلي المخصص للولاية، والمقدر غلافه المالي بـ20.845 مليار دينار جزائري، يتضمن تسجيل 19 عملية جديدة موجهة لدعم مشاريع التنمية، لاسيما في قطاع الموارد المائية.

وأوضح الوزير أن الولاية استفادت، في إطار البرنامج الاستعجالي لسنة 2024، من مشروع لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بغلاف مالي قدره 500 مليون دينار، شمل عشر بلديات، إلى جانب تسجيل ست عمليات جديدة ممولة من الصندوق الوطني للمياه خلال سنتي 2024 و2025 بقيمة إجمالية بلغت 605 ملايين دينار.

وأشار بوزقزة إلى أن هذه البرامج ساهمت في رفع القدرات اليومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب بنحو 26 ألف متر مكعب، ما انعكس إيجاباً على تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين. مؤكداً أن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، من بينها تيسمسيلت، يجسد التزام الدولة بدعم التنمية المحلية، وضمان مورد مائي مستدام يخدم مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الفلاحة والصناعة.