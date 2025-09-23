وزير الري: تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد الإنجاز

ترأس صبيحة اليوم الثلاثاء وزير الري، طه دربال، إجتماع عمل خصص لمتابعة وضعية الاستغلال للسدود. و كذا مدى تقدم سير العمليات و المشاريع التنموية، الخاصة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وقد حضر هذا الاجتماع إطارات الوزارة، والمدير العام للوكالة، إلى جانب المدير المركزي للإنجازات شرق.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد الإنجاز، وتكثيف المتابعة الميدانية، مع رفع كل العراقيل التي قد تعترض تقدمها. مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تجسيد هذه المشاريع ميدانياً و في آجالها المحددة. بما ينعكس إيجاباً على تحسين وتطوير الخدمة العمومية للمياه.

