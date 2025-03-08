وزير الري: توزيع المياه الشروب يوميا بوهران في الأيام القادمة

أكد وزير الري طه دربال، اليوم السبت، أن التزويد بالماء الشروب في وهران، سيصل إلى التوزيع اليومي في الأيام القلائل القادمة.

وقال دربال، خلال زيارته إلى ولاية وهران اليوم، للوقوف على واقع توزيع المياه بالولاية، أن زيارته جاءت من اجل الوقوف عن قرب على واقع الخدمة العمومية للمياه. لاسيما توزيع المياه الصالحة للشرب. خاصة وأن الولاية استفادت مؤخرا من محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب يوميا.

وأضاف الوزير، أنه ينبغي الوقوف على وضعية التزويد بالماء الشروب حتى نضمن ان تكون الآثار الايجابية لهذا المشروع “محطة الرأس الابيض” كاملة غير منقوصة. وحتى نقف على إرضاء المواطن كمستفيد من هذه المشاريع الهيكلية العملاقة. التي أتت طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية من أجل القضاء التام على التذبذبات في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

كما أعلن عن إطلاق حملة واسعة للقضاء على التسربات بولاية وهران يوم 15 مارس الجاري تحت إشراف والي وهران. من تنظيم “الجزائرية للمياه” وشركة “سيور”. حيث سيتم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية كبيرة واستقدام التجهيزات اللازمة من الولايات المجاورة.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الحملة هو القضاء على التسربات واسترجاع المياه وتثمينها خاصة وأن المياه المحلاة مكلفة.

كما أبرز بأنه استمع إلى شهادات لمواطنين من البلديات الغربية للولاية التي كانت تعاني من شح المياه قبل دخول محطة الرأس الابيض حيز الخدمة. والتي تزود اليوم بشكل يومي مشيرا إلى أن هذه الأصداء كانت ايجابية مائة بالمائة.

وقام دربال بزيارة المبنى التكنولوجي لشركة المياه والتطهير بوهران “سيور”. أين استمع إلى عرض حول قطاع المياه والتطهير بالولاية قدمته مديرة الموارد المائية المحلية. وآخر حول التزويد بالماء الشروب قدمه مدير شركة “سيور”.

وأسدى الوزير، تعليمات لبذل المزيد من الجهود لإيصال المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين بصفة منتظمة.

كما ركز على ضرورة إعلام المواطنين بالانقطاعات خاصة تلك التي تخص توقف محطات تحلية مياه البحر. نتيجة ارتفاع المواد العالقة بسبب سوء الاحوال الجوية.

و قال الوزير أن هذه “الأمور ليست اختيارية بل تفرضها الظروف المناخية. حيث يتوجب توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام أنها خارجة عن النطاق”.

كما قام بمعاينة محطة الضخ بالرأس الأبيض بطاقة 300.000 م3 يوميا وخزان المياه ببوسفر بطاقة 30.000 م3. أين أكد أن منشآت الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر للرأس الابيض تشتغل بطريقة جيدة.