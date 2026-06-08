وزير الري: توسيع المساحات المسقية ضروري لتطوير النشاط الفلاحي

ترأس وزير الري لوناس بوزقزة، اليوم جلسة عمل خصصت لكل من الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بحضور المديرين العامين والإطارات المركزية للمؤسستين، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة.

في مستهل الإجتماع، قدّم المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه عرضا مفصلا حول وضعية البرامج والمشاريع التنموية المسجلة على عاتق المؤسسة. حيث تمّ استعراض حصيلة تضم 39 عملية موزعة على 14 عملية دراسة، و15 عملية إنجاز، و10 عمليات تخص التأهيل والتجديد.

وأكد الوزير على أهمية توسيع المساحات المسقية لما لها من دور محوري في تطوير النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. مشددًا على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باستعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي. مع تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع قطاع الفلاحة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي الشق الثاني من الاجتماع، قدّم المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عرضًا حول الوضعية العامة للبرنامج التنموي للوكالة. موضحًا أن الوكالة تتولى حاليًا متابعة 163 عملية ممولة من ميزانية الدولة في إطار رخص الالتزام. إضافة إلى 3 عمليات ممولة عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، موزعة على عدة برامج ومشاريع استراتيجية.

كما شدّد الوزير على ضرورة تطهير مدونة المشاريع والمتابعة الدقيقة لمختلف العمليات المسجلة. مع الحرص على استكمال المشاريع قيد الإنجاز وفق المعايير التقنية المعمول بها وفي الآجال المحددة. كما أسدى تعليمات بضرورة وضع المشاريع التي بلغت مراحلها النهائية حيز الخدمة في أقرب الآجال. بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز الخدمة العمومية في قطاع الري، والاستفادة المثلى من الاستثمارات المنجزة لفائدة المواطنين والتنمية الاقتصادية.

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