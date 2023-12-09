وزير الري: رصد مبالغ مُهمة لتشغيل محطات المياه المستعملة

كشف وزير الري طه دربال، اليوم السبت، عن إعداد البطاقات التقنية اللازمة، ورصد غلاف مالي يبلغ 40 مليار دينار جزائري، من أجل تشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة وتوسيعها.

وأكد الوزير، في ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول تثمين المياه المستعملة المصفاة، عمل قطاعه على توفير كميات كبيرة من المياه المصفاة، لإستعمالها في المجال الفلاحي. وتوجيه المياه السطحية للشرب.

موضحا أن الإستراتيجية، تندرج ضمن إستغلال المياه غير التقليدية من بينها مياه البحر المحلاة، والمياه المستعملة المصفاة.

وأشار دربال إلى أن رفع طاقة المياه المستعملة واسترجاعها، هو هدف استراتيجي، شدد عليه رئيس الجمهورية. حيث سيشرع في إعادة التأهيل لانظمة التصفية لرفع مردوديتها.

كما سيتم إنجاز أنظمة تصفية جديدة، وتعميم المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، لتمكين الفلاحين من سقي أراضيهم دون تقييد.

وحول آجال الإنجاز، قال الوزير، أنه تم إتخاذ ما يلزم لتقديم هذه المشاريع في الآجال المحددة. مشيرا إلى أن الدولة وفرت أموالا ضخمة لتثمين هذه المنشآت.