وزير الري في زيارة عمل إلى إن صالح لمتابعة مشاريع المياه وتعزيز الأمن المائي

حلّ وزير الري، لوناس بوزڨزة، بولاية إن صالح، ىمرفوقًا بوفد هام، في إطار زيارة عمل وتفقد.

وكان في استقباله بالمطار، والي الولاية عبد القادر بن جيمة، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور السلطات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية.

وسيشرع الوزير، ابتداءً من اليوم وإلى غاية يوم غد الجمعة، في معاينة عدد من المشاريع والمنشآت المائية عبر مختلف مناطق الولاية. وذلك للوقوف على وتيرة أشغال الإنجاز ومدى تقدم البرامج المسطرة في قطاع الري.

كما تهدف هذه الزيارة إلى متابعة الجهود المبذولة لتحسين الخدمة العمومية للمياه، وتعزيز الأمن المائي لفائدة ساكنة المنطقة، من خلال تقييم واقع القطاع ميدانيًا والاطلاع على التحديات المطروحة.