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قناة النهار

وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر

بقلم النهار أونلاين
وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر
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