قناة النهار وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:50 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qjqlw اقرأ أيضا مفيدة عداس: اللهجة الجزائرية صعيبة بزاف وليس من السهل دبلجتها قناة النهار 14 أفريل صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل "الدامة قناة النهار 16 أفريل سامية طبوش: مسلسل" بنت البلاد" نجح رغم الوجوه الجديدة قناة النهار 11 أفريل نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / حلوى بجوز الهند وبنيون محشي بالبندق قناة النهار 19 أفريل تزامنا وعيد الفطر .. الأمن الوطني يسطر برنامج خاص بهذه المناسبة قناة النهار 20 أفريل الشيخ النوييكشف سياسة البريكولاج في الطريق السيار ويناشد الوزير للتكفل بطريق ميناء جن جن بجيجل قناة النهار 30 أفريل فاطمة بلحميسي: أغلب الناس في المواقع يتمناو يكونو في التلفاز قناة النهار 12 أفريل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تقف على العمليات التضامنية بالبويرة قناة النهار 19 أفريل مراد خان: صبيحة العيد قهوة حليب بالتشاراك والبنيون لازم قناة النهار 22 أفريل