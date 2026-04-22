وزير الري: لا مكان للتهاون أو التقاعس في أداء المهام

ترأس اليوم الأربعاء، وزير الري، لوناس بوزقزة، اجتماع عمل من أجل إسداء التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتحسين تسيير الخدمة العمومية للمياه. لاسيما ما تعلق بضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، مستقرة وعادلة.

الإجتماع حضره كافة الإطارات والفاعلين على المستوى المركزي والمحلي، من مدراء ولائيين، ومدراء عامين. ومدراء وحدات عبر مختلف ولايات الوطن، لكل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. حيث دعا الوزير إلى رفع مستوى التحدي، مؤكدًا أنه لا مكان للتهاون أو التقاعس في أداء المهام.

وشدّد الوزير على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير. والتي ترمي إلى تحقيق أمن مائي مستدام كأحد الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

كما أمر وزير الري بضرورة استكمال المشاريع التي شارفت على الانتهاء، مع إدخالها حيز الخدمة قبل حلول موسم الصيف. وتكثيف الجهود للقضاء على التسربات، وضمان التدخل السريع لإصلاح الأعطاب، مع محاربة التوصيلات غير الشرعية حفاظا على هذا المورد الحيوي. و اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير الجيد لعيد الأضحى المبارك. ناهيك عن ضمان السير الحسن لمراكز الامتحانات، إلى جانب تأمين استمرارية التزويد بالمياه خلال موسم الاصطياف.

كما أمر الوزير بتعزيز التواصل مع المواطنين وإعلامهم بشكل فوري في حال حدوث أي اضطراب أو تذبذب في التزويد. وكذا تنصيب خلايا متابعة على المستوى المركزي والوطني، تعنى بالإعلام والمتابعة والتدخل الفوري في حال تسجيل أي خلل تقني أو عطب يؤثر على استمرارية الخدمة.

من جهته شدّد وزير الري على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، وتحسين الأداء والمردودية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وتلبية تطلعات المواطنين. تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية. كما أكد على أهمية ضمان التحكم الأمثل في تسيير منشآت الري وتعزيز استقرارها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور