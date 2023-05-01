قناة النهار وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:55 شارك غرِّد أرسل 35 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MQuq8 اقرأ أيضا عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل كنزة موسوس: "أنا هاوية تمثيل .. وهذه هي مهنتي الأولى والأخيرة" قناة النهار 14 أفريل الدرك يطيح بشخص يقوم بتزوير التأشيرات و حجز أسلحة نارية ببجاية قناة النهار 19 أفريل صانع المحتوى ripou: "عرفنا تقدم كبير في الكوميديا والدراما هذا العام" قناة النهار 12 أفريل العدد الأخير من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 18 أفريل تلمسان : شباب يرددون قصائد مدح الرسول أمسيات العيد قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: بعد بث قضية ملعب بوشاوي.. السلطات تتحرك لفك العراقيل وفتح الملعب قناة النهار 25 أفريل الإبتزاز النصب والإحتيال.. جـ_رائم تتصدر الحصيلة الأمنية قناة النهار 18 أفريل مفيدة عداس: اللهجة الجزائرية صعيبة بزاف وليس من السهل دبلجتها قناة النهار 14 أفريل هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل