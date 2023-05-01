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قناة النهار

وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ

بقلم النهار أونلاين
وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ
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