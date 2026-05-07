وزير الري: مخطط إستعجالي للتزويد بالماء الشروب تحسبا لعيد الأضحى وموسم الإصطياف

دعا وزير الري، لوناس بوزقزة، إلى اعتماد تسيير عقلاني وصارم للموارد المائية، قصد ضمان تموين منتظم. لا سيما خلال فترة الصيف، في ظل تحسن توفر المياه.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية البويرة، أين عاين وأطلق مشاريع تابعة لقطاعه، قال بوزقزة في تصريح للصحافة، أن الدولة لم تدخر أي جهد لبلوغ تموين منتظم وسخرت إمكانيات معتبرة لتحقيقه. داعيا إلى العمل على اعتماد تسيير عقلاني وصارم للموارد المائية. بما يضمن تزويدا مستقرا ومنتظما بالماء الشروب لفائدة السكان.

وأضاف بوزقزة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي أهمية خاصة لهذا القطاع، مستدلا بوضع 19 محطة لتحلية مياه البحر حيز الخدمة. التي تعتبر مصدر فخر لبلادنا. مشيرا إلى الإنجاز الجاري لـ12 محطة أخرى لتحلية مياه البحر. كما يتضمن البرنامج الجديد إنجاز أربع محطات إضافية، وتتواجد ثلاثة أخرى في مرحلة الدراسة. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تغطية احتياجات أغلب الولايات الساحلية من الماء الشروب، ثم التوسع تدريجيا نحو الولايات الداخلية.

من جهته، أعرب وزير الري عن ارتياحه إزاء التحسن المسجل هذه السنة في توفر الموارد المائية، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في رفع نسبة امتلاء السدود. سيما سد كدية أسردون “135 مليون متر مكعب”. مضيفا أن التزويد بالماء الشروب يشكل أولوية قصوى للدولة. كما أشار إلى “إعداد مخطط استعجالي لضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب تحسبا لعيد الأضحى وفترة الصيف”.

ولضمان تسيير عقلاني للموارد المائية، دعا بوزقزة مختلف الجهات المعنية إلى مكافحة التسيير الفوضوي والتوصيلات غير الشرعية وتسربات المياه التي تثقل كاهل القطاع. ملحا على ضرورة تزويد المواطن بالماء الشروب في الوقت المناسب، وأن تكون التدخلات سريعة وفعالة. كما ينبغي أن تكون المعطيات والمعلومات دقيقة وواقعية ميدانيا.

