وزير الري من البويرة: تعليمات صارمة لإصلاح عطب قناة سد كدية أسردون وضمان التزويد بالمياه

يقف، في هذه الأثناء، وزير الري، طه دربال، مرفوقًا بوالي ولاية البويرة، على أشغال إصلاح العطب الذي لحق بقناة الجر التابعة لنظام التحويلات الكبرى لسد كدية أسردون، في إطار متابعة ميدانية لوضعية التزويد بالمياه.

وحسب بيان الوزارة، فقد أمر الوزير بضرورة مواصلة الأشغال دون انقطاع إلى غاية إصلاح العطب، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا النظام في ضمان تموين السكان بالمياه.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتوازي مع عمليات الإصلاح الجارية، تفاديًا لأي اضطرابات قد تمس بالمواطنين.

وفي ختام الزيارة، أثنى الوزير على جهود الفرق المناوبة، مشيدًا بروح المسؤولية العالية التي يتحلى بها الأعوان، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية للمياه.