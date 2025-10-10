وزير الري: نحو إنجاز سد في واد الأبيض ببشار

أعلن وزير الري طه دربال، عن تحضيرات لتسجيل مشروع إنجاز سد موجه للسقي والحماية من الفيضانات في واد الأبيض بولاية بشار.

وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ مشروع السد تقدّر سعته بـ 28 مليون متر مكعب. وخضع لدراسة جدوى عُرضت على المجلس التنفيذي للولاية.

وأضاف الوزير، أنه وفور الانتهاء من كل الدراسات اللازمة، سيتم تحضير ملف كامل لاقتراح تسجيله ضمن قوانين المالية المقبلة.

وأبدى الوزير ارتياحه لوضعية تموين ولاية بشار بالماء الشروب، ولفت أنّها شهدت تحسناً كبيراً.

وجاء ذلك، بفضل الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة، وسمحت بتأمين احتياجات السكان وضمان استقرار التوزيع بشكل منتظم.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الري، أنّ جهود تحسين التموين بالماء الشروب بولاية بشار ستعمم على باقي ولايات الوطن. وهذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.