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قناة النهار

وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها

بقلم النهار أونلاين
وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها
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