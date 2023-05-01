قناة النهار وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hFc7s اقرأ أيضا بجاية : قلة مبالغ ميزانية مخطط البلديات يعطل تجسيد عمليات التنمية المحلية قناة النهار 01 ماي "محمد علال: "الجزائر البلد الوحيد الذي يتقاعد فيه المخرج قناة النهار 13 أفريل طالع هابط: الشيخ النوي يوجه نداء لوزيري التربية والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المدرسية قناة النهار 25 أفريل رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن قناة النهار 01 ماي إشراق بريتال: "هذه هي البرامج التي شاهدتها في رمضان" قناة النهار 17 أفريل أكبر مسجد بآسيا الصغرى.. مسجد "تشامليجا بأسكودار" معلم ديني سياحي بامتياز قناة النهار 26 أفريل وزير الداخلية: الجزائر مستهدفة في أمنها وشبابها من المخزن.. يحاولون إغراقها بمختلف أنواع المخدرات قناة النهار 15 أفريل صريح جدا : إستمرار إرتفاع أسعار السيارات المستعملة رغم عودة الإستيراد قناة النهار 15 أفريل غرداية: قصر متليلي الشعانبة ..القديم.. تراث تاريخي ينتظر الترميم قناة النهار 29 أفريل الموطار المخفي: لابد من التبليغ و تطبيق القانون على كل من يزعج المواطنين بمركبته قناة النهار 23 أفريل