وزير الري يأمر بتسليم مشروع الربط بمياه تحلية محطة كدية الدراوش

تنقل وزير الري، لوناس بوزقزة، رفقة والي ولاية عنابة، إلى بلدية بريش، حيث استمع إلى عرض تقني مفصل حول مشروع الربط البعدي للمياه المحلاة انطلاقًا من محطة كدية الدراوش، مع عرض مختلف الأشطر ومراحل تقدم الإنجاز.

وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع احترام المعايير التقنية المعتمدة. قصد وضع المشروع حيز الاستغلال في أقرب الآجال، خاصة قبل حلول موسم الاصطياف.

كما قدمت مديرة الري لولاية عنابة عرضًا شاملاً حول وضعية تموين الولاية بالمياه الصالحة للشرب. إلى جانب استعراض مختلف مؤشرات القطاع، لاسيما ما تعلق بالتطهير والري الفلاحي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستباقية. والعمل على إيجاد حلول بديلة في حال حدوث أي اضطراب، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وتوزيعًا عادلاً للمياه.

كما ألح على أهمية الحفاظ على المورد المائي، من خلال إصلاح التسربات والقضاء على مختلف أشكال ضياع المياه. إضافة إلى محاربة التوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.