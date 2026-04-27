وزير الري يأمر بتعبئة كل الجهود تحسباً لعيد الأضحى وموسم الاصطياف

قام اليوم الاثنين، وزير الري، لوناس بوزقزة، بزيارة إلى المديرية العامة للمؤسسة الجزائرية للمياه، أين أكد على ضرورة تعبئة كل الجهود تحسباً لعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف.حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.

وأشار المصدر نفسه، أنه خلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض مفصل حول نشاط المؤسسة من طرف المدير العام. مصطفى رقيق، تطرق من خلاله إلى مؤشرات خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وأهم المشاريع المنجزة. إلى جانب المشاريع قيد الإنجاز.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لمراقبة نوعية وجودة المياه الموجهة للمواطنين، حيث أكد أن الجزائر. لم تسجل أي حالة لأمراض متنقلة عبر المياه منذ سنة 2009، ما يعكس أولوية صحة المواطن ضمن اهتمامات القطاع.

وفي كلمته، أشاد وزير الري، بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين، كل حسب مهامه. لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.

مؤكدا أن المؤسسة الجزائرية للمياه تمثل الواجهة الأساسية لقطاع الري، بالنظر إلى دورها المحوري. في تموين المواطنين بهذه المادة الحيوية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع التحديات. تحسين مستوى التسيير ليكون أكثر واقعية وفعالية، تحقيق النتائج المرجوة. بالاعتماد على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إعادة النظر في طرق التسيير خاصة فيما يتعلق بالكفاءات والموارد البشرية.

كما شدد الوزير على محاربة كل أشكال ضياع وتبذير المياه، لاسيما التسربات والتوصيلات غير الشرعية. إعداد برامج مسطرة لإعادة تهيئة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب تدريجياً.

وفي ختام الزيارة، أمر الوزير بضرورة تعبئة كل الجهود تحسباً لعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف. باعتبارهما برنامجاً استعجالياً وأولوية قصوى.

وأكد على أهمية التنسيق وتكاثف الجهود بين مختلف المؤسسات عبر التراب الوطني. بهدف تقديم خدمة عمومية نوعية تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم.

هذا وشدد لوناس بوزقزة على أن تعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المواطنين يندرج ضمن مجهودات القطاع.. الرامية إلى الارتقاء بالأداء والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

وأكد في هذا الإطار على ضرورة تطوير آليات الإصغاء والتفاعل مع المواطنين، تحسين جودة الاستقبال على مستوى الوكالات، رقمنة خدمات استقبال ومعالجة الشكاوى، ضمان الشفافية والسرعة في التكفل بالانشغالات.

كما أبرز أن هذه المجهودات من شأنها تعزيز علاقة الثقة بين المؤسسة والمواطن، وترسيخ ثقافة القرب. بما يساهم في تحسين صورة المرفق العمومي للمياه والاستجابة لتطلعات المواطنين بفعالية أكبر.

