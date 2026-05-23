وزير الري يؤكد من البليدة.. برنامج وطني واسع لتعزيز الأمن المائي

خلال زيارته إلى ولاية البليدة أكد وزير الري الوناس بوزقزة، أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج وطني واسع لمواجهة أزمة نقص المياه يرتكز أساسا على تحلية مياه البحر وتحسين مردودية شبكات التوزيع إلى جانب تقليص نسب التسرب و الضياع التي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا في عدة ولايات.

و أوضح الوزير أن الجزائر تتوفر حاليا على 19 محطة لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة مع وجود ثلاث محطات أخرى قيد الإنجاز ومشاريع إضافية في مرحلة الدراسة، مشيرا إلى أن هذه المنشآت توفر طاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 300 ألف متر مكعب يوميا على المستوى الوطني كما أعلن عن وصول كميات إضافية مؤقتة من المياه المحلاة تقدر ب 83 ألف متر مكعب يوميا خلال الأيام المقبلة لدعم الجهة الشرقية من الولاية وتحسين عملية التزويد.

وفي ما يتعلق بوضعية ولاية البليدة، أبرز الوزير وجود عجز يقدر بحوالي 87 ألف متر مكعب يوميا غير أن دمج مساهمة السدود والآبار يسمح برفع القدرة الإجمالية إلى نحو 135 ألف متر مكعب يوميا وهو ما اعتبره وضعا مقبولا نسبيا في المرحلة الحالية وأضاف أن بعض المناطق ستستفيد من تحويلات مائية إضافية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميا فيما يوفر سد بورومي حوالي 35 ألف متر مكعب يوميا لدعم شبكة التوزيع.

كما أكد المسؤول ذاته، أن السلطات تعمل على تحسين الخدمة تدريجيا عبر تشغيل محطات جديدة وربط أحياء ومناطق داخلية بشبكات التوزيع مع تسريع عمليات التجارب التقنية والدخول التجاري لبعض المنشآت خاصة تحسبا لفصل الصيف وعيد الأضحى.

وفي محور إعادة إستعمال المياه، شدّد الوزير على ضرورة الحفاظ على مياه الشرب وتوجيه المياه المعالجة نحو الإستعمالات الفلاحية والصناعية موضحا أن الولاية تضم حاليا ثلاث محطات لمعالجة المياه المستعملة مع برمجة رفع العدد إلى خمس محطات مستقبلا وأشار إلى أن إعتماد المعالجة الثلاثية للمياه سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وضمان الأمن المائي والغذائي.

وبخصوص ضياع المياه، كشف الوزير أن نسبة التسرب على المستوى الوطني تقارب 30 بالمائة بينما بلغت في ولاية المدية حوالي 46 بالمائة بسبب التسربات والربط العشوائي، وأكد أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد سرقة المياه والتوصيلات غير القانونية مع تفعيل دور شرطة المياه والمتابعات القضائية ضد المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين في التزود بالمياه.

وفي ملف السدود، أوضح الوزير أن الجزائر تحصي حوالي 82 سدا وأن نسبة امتلاء السدود بلغت في المتوسط نحو 60 بالمائة مع تسجيل امتلاء كلي لحوالي 20 سدا كما أشار إلى وجود بعض السدود المتضررة بفعل تراكم الرواسب، ما يستدعي عمليات تنظيف وإعادة تأهيل إضافة إلى مشاريع لربط السدود ببعضها لتفادي ضياع المياه نحو البحر وتحسين توزيع الموارد بين الولايات.

وأكد الوزير أن القطاع يعتمد حاليا على تسيير عصري يرتكز على التحكم المركزي والصيانة الدورية و استعمال التقنيات الحديثة لضمان استمرارية الخدمة مع هدف استراتيجي يتمثل في توفير المياه للمواطنين على مدار 24 ساعة يوميا كلما سمحت الظروف بذلك.

و ثمّن وزير الري صبر المواطنين ودعاهم إلى التعاون والتبليغ عن التوصيلات العشوائية، مؤكدا أن التحسن سيكون تدريجيا لكنه ملموس وأن السلطات تتابع الوضعية يوميا لضمان تحسين التزويد بالمياه خلال الأشهر المقبلة.

