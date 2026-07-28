وزير الري يبحث سبل التعاون مع نظيره الليبي

استقبل وزير الري لوناس بوزڨزة، على مستوى القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي. وزير الموارد المائية لدولة ليبيا الشقيقة، حسني محمد عويدان، الذي شرع في زيارة عمل إلى الجزائر.

حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين الجزائر وليبيا. كما سيجري الطرفان مباحثات تهدف إلى بحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الري والموارد المائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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