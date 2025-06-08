وزير الري يتابع وضعية توزيع مياه الشرب أيام عيد الأضحى

ترأس وزير الري، طه دربال، صباح اليوم الأحد إجتماع عمل بمقر المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه. خصّص لتقييم ومتابعة وضعية توزيع مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور إطارات الوزارة. إلى جانب مديري الوحدات الـ54 التابعة لكل من مؤسسة الجزائرية للمياه ومؤسستي سيور وسياكو .

وخلال الاجتماع، إستمع الوزير إلى عروض وتدخلات عدد من مديريي الوحدات التابعة للمؤسسة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. قدّموا من خلالها تقارير تقييمية حول سير عملية التزويد بالمياه، إلى جانب عرض الحصيلة الأولية للعمل المنجز في هذا السياق.

وشدّد الوزير على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية. تليق بتطلعات المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم اليومية. كما عبّر عن تثمينه للجهود التي يبذلها كافة إطارات، عمال، وفرق المناوبة. الذين ساهموا بفعالية في ضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذا المورد الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى مواصلة العمل الميداني الجاد، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بانتظام خلال موسم الاصطياف، وتعزيز أداء الخدمة العمومية على امتداد التراب الوطني.