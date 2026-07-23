وزير الري يتفقد أشغال إصلاح العطب بقناة الضخ DN 1000 بوحدة الإنتاج تلسديت

تنقل وزير الري، لوناس بوزڨزة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، إلى موقع العطب التقني المسجل على مستوى قناة الضخ DN 1000. بمحطة الضخ SP1 التابعة لوحدة الإنتاج تلسديت بولاية البويرة. حيث وقف ميدانيا على سير أشغال الإصلاح الجارية من طرف فرق الجزائرية للمياه وشركة فوريميد و الديوان الوطني للتطهير.

وخلال معاينته، ثمّن الوزير سرعة التدخل الفوري للفرق التقنية منذ اللحظات الأولى لوقوع العطب. مشيدا بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي مكنت من مباشرة أشغال الإصلاح في ظروف تنظيمية محكمة. كما أسدى تعليمات بمواصلة تعبئة كل الوسائل وتسريع وتيرة الأشغال لضمان استئناف الضخ في أقرب الآجال.

وطمأن الوزير المواطنين بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي في ظرف وجيز. بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجزائرية للمياه وكافة المتدخلين. كما أثنى على تضافر جهود مختلف المصالح والقطاعات، والتنسيق المحكم تحت إشراف والية ولاية البويرة. مثمنا مساهمة أفراد الحماية المدنية، وشركة سونلغاز، والجيش الوطني الشعبي. وكافة المتدخلين الذين تجندوا لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.

وأشار الوزير إلى أنه ومن أجل التخفيف من آثار هذا العطب على المواطنين، تم اعتماد مخطط إستثنائي للتزويد بالمياه بواسطة الشاحنات الصهاريج. حيث تم تسخير أكثر من 40 شاحنة صهريج من مختلف الولايات المجاورة. إلى جانب مساهمة الجيش الوطني الشعبي في إطار قيم التضامن والتكافل.

كما تم اتخاذ إجراء استعجالي تمثل في ربط الجهة الشمالية لمدينة البويرة بمنظومة التزويد انطلاقًا من سد كدية أسردون، بهدف تدعيم التموين بالمياه الشروب والتقليل من آثار النقص المسجل، إلى غاية استكمال أشغال إصلاح العطب وعودة التزويد إلى نسقه الطبيعي.هذه الصيغة أكثر انسجاما وتبرز الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها وزارة الري لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.

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