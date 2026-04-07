وزير الري يتفقد مشاريع القطاع بولاية سطيف

حلّ طه دربال، وزير الري، صبيحة اليوم بولاية سطيف، للوقوف على واقع القطاع بالولاية.

وكان في استقبال وزير الري، والي سطيف مصطفى ليماني رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان، إلى جانب السلطات المحلية المدنية والأمنية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الوقوف ميدانيًا على واقع قطاع الري بالولاية، واستشراف آفاق تطويره. من خلال معاينة المشاريع الجارية والاطلاع على مدى تقدمها. فضلًا عن تقييم الجهود المبذولة لتحسين خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

