وزير الري يزوز شركة “سيال” ويُشدد على تقديم خدمة عمومية ذات جودة

توجه صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير الري، طه دربال، إلى شركة المياه والتطهير لولايتي الجزائر وتيبازة “سيال”، أين وقف على وضعية خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مستوى هاتين الولايتين.

وعلى مستوى مركز التحكم عن بعد، عاين الوزير نقاط التوزيع اليومية ومنشآت التخزين التي كانت معروضة. على شاشات نظام المراقبة والتحكم.

وبعد معاينة المركز عبّر وزير الري عن ارتياحه للخدمة المقدمة للساكنة، خاصة خلال فترات الذروة في شهر رمضان الكريم. مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل الميداني من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة.

ليقوم بعدها بزيارة المخبر المركزي، حيث استمع إلى شروحات حول الإمكانيات المادية المتوفرة من مواد وتجهيزات. إضافة إلى الكفاءات البشرية من خبراء ومختصين التي يضمها المخبر، وذلك في إطار ضمان مراقبة نوعية المياه المقدمة للمواطنين.

حيث أكد الوزير على القائمين على هذا المرفق بضرورة العمل المتواصل واليقظة الدائمة لضمان سلامة الساكنة وجودة المياه الموزعة.

