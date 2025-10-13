وزير الري يشدد على تحسين جداول توزيع المياه

شدّد وزير الري طه دربال على ضرورة تحسين خدمة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. خصوصًا في المناطق التي تشهد تذبذبًا في عملية التزويد. مع التأكيد على استكمال المشاريع الجارية. وإدخالها حيّز الخدمة في أقرب الآجال لضمان استفادة المواطنين من خدمة منتظمة ودائمة.

كما دعا الوزير خلال زيارته إلى ولاية غليزان، إلى تحسين جداول التوزيع وضمان انتظامها. إلى جانب تعزيز التحكم في التسيير عبر إدخال الرقمنة في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع فعالية الأداء.

وفي هذا الإطار، أمر الوزير بضرورة محاربة كل أشكال التسربات والتوصيلات غير الشرعية. بهدف استرجاع كميات هامة من المياه الصالحة للشرب المهدورة. مؤكدًا على أهمية اعتماد منهج استشرافي في تسيير الموارد المائية.

أما بخصوص قطاع التطهير، فقد شدّد الوزير على وجوب استغلال المياه المصفّاة في السقي الفلاحي والصناعي. مبرزًا أن ولاية غليزان تتوفر على ست محطات لتصفية المياه المستعملة، ينبغي تثمينها واستغلال المياه المنتجة منها في إطار البرنامج الوطني لاستعمال المياه المصفّاة.

وأشار الوزير إلى أن الولاية، بحكم طابعها الفلاحي المتميز، مدعوة إلى توسيع المساحات المسقية باستخدام هذه الموارد. مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في السقي الذكي قصد اقتصاد المياه وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قام الوزير بمعاينة سد قرقار وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية الاستراتيجية.