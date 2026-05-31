وزير الري يشدد على توسيع السقي بالمياه المعالجة وعصرنة التسيير

قام وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير خلال هذه الزيارة إلى عرض مفصل حول نشاطات الديوان وبرامج عمله، لا سيما ما تعلق بتسيير واستغلال منشآت السقي وصرف المياه، ومختلف المشاريع والعمليات الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية لضرورة مواصلة توسيع محيطات السقي بالاعتماد التدريجي على المياه المصفاة (المعالجة الثلاثية). بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية التقليدية وتوجيهها أساساً لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب. مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي للبلاد.

كما شدّد على أهمية عصرنة أساليب التسيير وتعزيز الرقمنة داخل المؤسسة، من خلال تطوير أنظمة المعلومات وضبط قواعد البيانات. بما يسمح بتحسين آليات المتابعة والتقييم ورفع مستوى النجاعة والفعالية في الأداء.

وأكد الوزير كذلك على الأهمية البالغة للصيانة الدورية والمنتظمة للمنشآت والهياكل الكبرى التابعة للقطاع. باعتبارها عاملاً أساسياً في الحفاظ على ديمومة المنشآت المائية وضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها التشغيلية. بما يساهم في تأمين الخدمة العمومية وحماية الاستثمارات المنجزة.

وفي ختام الزيارة، ثمّن الوزير الجهود التي يبذلها إطارات وعمال الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. داعياً إلى مواصلة التعبئة والعمل بروح المسؤولية والالتزام من أجل تجسيد الأهداف المسطرة والارتقاء بأداء المؤسسة بما يخدم التنمية الوطنية وتطلعات المواطنين.