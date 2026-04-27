وزير الري يشدد على عصرنة التطهير واستغلال المياه المعالجة

تنقل وزير الري، لوناس بوزقزة، رفقة الوفد المرافق له إلى مقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير، للوقوف ميدانياً على واقع تسيير هذا المرفق الحيوي.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول مهام الديوان. تضمن مخطط التحضير لعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف. إضافة إلى مؤشرات أداء الخدمة العمومية للتطهير عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام، عبد القادر زيوش، جاهزية الديوان لتأمين خدمة عمومية فعالة.

مشيراً إلى التجند المتواصل لكافة الإطارات والعمال، مركزياً ومحلياً وميدانياً، بهدف تلبية حاجيات المواطنين وضمان حمايتهم الصحية والحفاظ على البيئة.

التطهير… ركيزة لحماية الصحة والبيئة

وفي كلمته، أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة، لاسيما من طرف فرق التدخل الميداني.

مؤكداً أن الديوان الوطني للتطهير يمثل واجهة أساسية للقطاع، نظراً لدوره المباشر في حماية صحة المواطن، والحفاظ على البيئة، والوقاية من أخطار الفيضانات.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق المباشر مع السلطات المحلية لتحسين فعالية التدخل. ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة تزايد كميات المياه المستعملة. وإعادة الاعتبار لشبكات التطهير عبر التشخيص المبكر والوقاية من الانسدادات.

المياه المستعملة المصفاة… مورد استراتيجي بديل

وفي توجه استراتيجي، دعا الوزير إلى رفع استغلال المياه المستعملة المصفاة وتثمينها كمورد غير تقليدي. وتعميم استخدامها في مجالات الفلاحة، الصناعة، والمساحات الحضرية.

وتوجيه الموارد التقليدية حصراً لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب.

كما أسدى تعليمات صارمة بضرورة إدخال جميع منشآت التطهير حيز الاستغلال وتثمينها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاهزية ميدانية وتواصل مع المواطن

وأكد الوزير على ضبط المعطيات الدقيقة وتحسين أنظمة الإعلام والتبليغ للمواطنين عند حدوث أعطاب أو أشغال صيانة.

وكذا ضمان التدخل الاستباقي لتفادي الفيضانات، وتهيئة الظروف لتقديم خدمة عمومية تتماشى مع التحديات الحالية.

كما أولى أهمية خاصة لعمال التدخل، مشدداً على ضرورة التكفل بهم وتوفير وسائل الحماية اللازمة، بالنظر إلى طبيعة مهامهم.

وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أن كسب ثقة المواطن يمر عبر القرب منه، وتعزيز التواصل معه. وتقديم خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لانشغالاته وتطلعاته.