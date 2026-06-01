وزير الري يشرف على افتتاح الصالون الدولي للماء والطاقات والبيئة

أشرف وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الإثنين، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الحادية والعشرين، للصالون الدولي للماء والطاقات والبيئة، وهذا بحضور مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين الناشطين في مجال المياه.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير بزيارة مختلف أجنحة العارضين، حيث اطلع على المشاريع والتقنيات الحديثة المعروضة. واستمع إلى شروحات حول الحلول المبتكرة المقترحة في مجالات تحسين تسيير الموارد المائية، وترشيد استهلاكها، وحماية البيئة.

وأكد الوزير، بهذه المناسبة، أهمية تشجيع الابتكار ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع المياه وتعزيز الأمن المائي. من خلال تبني الحلول التكنولوجية الحديثة والعصرية. بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

كما أبرز أهمية هذا الموعد الدولي في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين. وتبادل المعارف والخبرات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. ويحافظ على الموارد المائية والبيئية للأجيال القادمة.

ويشكل هذا الصالون فضاءً هاماً لتبادل الخبرات والتجارب وعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية المتعلقة بتسيير الموارد المائية والطاقات وحماية البيئة. بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواكبة التحولات والتحديات البيئية الراهنة.

