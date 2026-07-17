وزير الري يشرف على تدشين محطة تصفية المياه المستعملة بأدرار

أشرف وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الجمعة، على تدشين محطة تصفية المياه المستعملة لقصري كوسان وبوزان بأدرار، تبلغ سعة المعالجة اليومية بها 22320 م3.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من إنجاز محطات التصفية هو المحافظة على صحة المواطن من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحماية البيئة.

فيما يتمثل الهدف الآخر من انجازها في الجانب الاقتصادي من خلال استغلال المياه المعالجة في السقي وفي الصناعة.

وأوضح الوزير، أن هذه المنشأة من أكبر المحطات وتستوفي جميع الشروط. حيث تعمل بالمعالجة الثلاثية والمعالجة بالأشعة تحت البنفسجية التي تسمح بسقي جميع المنتوجات والخضروات.

وعاين الوزير، مشروع لإعادة الاعتبار لفقارة “أنهيل” ببلدية تمنطيط. حيث قدم للوزير عرض حول تدعيم وتهيئة الفقارات عبر 15 بلدية عبر ولاية أدرار، بتخصيص برنامج بغلاف يقدر بمليار دينار.

البرنامج مقسم على شطرين يتمثلان في تدعيم وربط أبار عميقة لزيادة تدفق الفقارات وتهيئة وإعادة الاعتبار للفقارات. بهدف تدعيم منسوب مياهها بتدفق يصل إلى 47088م 3 في اليوم. وسقي واحات النخيل على مساحة تقدر ب 942 هكتار.

ويحتوي البرنامج على 38 حصة ويشمل 85 فقارة على مستوى 15 بلدية عبر الولاية.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية هذه العملية التي هي قيد الانجاز في إعادة الاعتبار للفقارة والمحافظة عليها كموروث مادي هام.

مشيرا الى ضرورة إشراك أصحاب الفقارات في عمليات الصيانة وموضحا أيضا انه سيتم تخصيص برنامج إضافي مستقبلا. لاستعادة جميع الفقارات بالمنطقة. والتي تكتسي أهمية بالغة في دعم النشاط الفلاحي والمحافظة على خصوصية المنطقة.