وزير الري يشرف على وضع حجر الأساس لخزان مائي جديد ببسكرة

أشرف وزير الري، اليوم، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خزان مائي بسعة 5000 متر مكعب. مرفوقًا بقنوات الضخ والتوزيع. وذلك بمنطقة التوسع الشمالي لمدينة بسكرة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

ويأتي هذا المشروع الحيوي استجابةً للنمو العمراني المتسارع الذي تعرفه مدينة بسكرة، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات التخزين وضمان استمرارية التموين بالمياه، خاصة خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب.

وأكد الوزير خلال إشرافه على انطلاق الأشغال، أن هذا الإنجاز يندرج ضمن مخطط قطاعي شامل لتطوير البنية التحتية المائية. وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تقليص الضغط على الشبكات الحالية وضمان توزيع عادل ومستقر للمياه عبر مختلف الأحياء.