وزير الري يعاين مشروع تحويل المياه من حقل القطراني ببشار

قام وزير الري طه دربال، بمعاينة مدى تقدم الاشغال بمشروع تحويل المياه من حقل القطراني 220 كلم، والذي من شأنه مستقبلا ضمان تأمين كلي لولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب.

ويأتي ذلك، من أجل تحسين خدمة التزود بمياه الشرب لبلديات ولاية بشار. وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وشدد الوزير على مسؤولي المؤسسات التي تقوم بالانجاز ، على ضرورة الإسراع في وتيرة الاشغال والعمل بنمط 8×3 سا والانتهاء في الآجال المحددة.

كما عاين الوزير ورشات انجاز 4 خزانات ذات قدرة تخزين اجمالية تصل الى 100.000 متر مكعب ببلدية بشار.

ويأتي هذا المشروع في اطار استراتيجية القطاع للرفع من قدرات التخزين بالولاية. تسمح بالاستقلالية لفترة طويلة وتُمكِّن التحكم في التوزيع.

وتضاف هذه الخزانات إلى الخزانين 20.000 و15.000 المنجزة في اطار مشروع بوسير. و آخر في اطار مشروع القطراني بسعة 20.000 متر مكعب. وبهذه المشاريع سوف تُمكن في التحكم في التوزيع عبر كل تراب الولاية.

كما أعطى الوزير اشارة انطلاق حملة عبر الولاية لمحاربة التسربات والربط العشوائي عبر بلديات الولاية. بتجنيد إمكانيات 6 وحدات للجزائرية للمياه، بمجموع 19 فرقة. كما سيتم تركيب اكثر من 2000 عداد مائي.