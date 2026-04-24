وزير الري يعاين وضعية تموين بئر العاتر بالمياه الشروب

قام وزير الري، لوناس بوزقزة، بمعاينة وضعية تموين المقاطعة الإدارية بئر العاتر بالمياه الصالحة للشرب.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوفد إلى عرض مفصل حول واقع التزود بالمياه بالمنطقة. حيث تم التطرق إلى مختلف التحديات المطروحة، لاسيما ما تعلق بتذبذب التموين وسبل تحسين الخدمة لفائدة المواطنين.

كما تمت دراسة مشروع تدعيم بلدية بئر العاتر بالمياه الصالحة للشرب انطلاقًا من آبار فركان، في خطوة من شأنها تعزيز الموارد المائية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية.

وبدائرة أم علي، أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة لمشروع اقتناء محطة معالجة أحادية الكتلة على مستوى سد الصفصاف. والتي تهدف إلى تحسين نوعية المياه الموجهة للاستهلاك. وتعزيز قدرات المعالجة بما يستجيب لاحتياجات الساكنة المحلية.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة ضمان الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت، مع الحرص على صيانتها الدورية. مشددًا على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لتحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الولاية.