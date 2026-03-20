وزير الري يعقد إجتماع عمل للوقوف على وضعية التزوّد بالمياه أيام العيد

ترأس صبيحة اليوم الجمعة، وزير الري، طه دربال، جلسة عمل على مستوى مقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مدراء الري. وذلك للوقوف على وضعية التزوّد بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال هذه الجلسة، أكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة، وضمان المناوبة على مستوى جميع المراكز ومناصب العمل. بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وتقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين.

كما شدّد الوزير على أن القطاع، بكافة فاعليه، يظل مجندا ودائما في الخدمة، في مختلف المناسبات والظروف.

