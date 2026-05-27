وزير الري يقف على عملية توزيع المياه في أول أيام العيد

قام وزير الري، لوناس بوزڨزة، في صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، بزيارة ميدانية إلى مركز المراقبة والتحكم عن بُعد التابع للشركة الوطنية للماء والتطهير “سيال” بالعاصمة، للاطلاع على سير عملية توزيع مياه الشرب عبر بلديات ولايتي الجزائر وتيبازة.

وحسب بيان للوزارة، سُجلت عملية تزويد منتظمة ومتواصلة في معظم البلديات.

وخلال هذه الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مدير الري لولاية تيبازة. تلقى خلاله شروحات مفصلة حول ظروف تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما قام الوزير بزيارة مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي. أين أكد على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين والتجاوب السريع معها. مع تقديم كل الشروحات اللازمة في حال حدوث أي تذبذب أو عطب.

وتفقد الوزير المخبر المركزي لـ”سيال”، مشددًا على ضرورة الحرص الدائم على مراقبة جودة المياه المقدمة للمواطنين. والسهر على احترام المعايير الصحية المعمول بها. بما يضمن سلامة المياه الموزعة عبر مختلف الشبكات.

وأكد الوزير بالمناسبة أنه يتابع شخصيًا وعن كثب سير عملية توزيع مياه الشرب على المستوى الوطني. مشددًا على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسينها بما يلبي احتياجات المواطنين. لاسيما خلال المناسبات التي تعرف ارتفاعًا في الطلب على المياه.

كما نوّه بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الأعوان والعمال، بالتنسيق مع السلطات المحلية. من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية. وتمكين المواطنين من قضاء شعيرة عيد الأضحى المبارك في أريحية وظروف ملائمة.

