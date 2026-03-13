وزير الري يقف ميدانيًا على إصلاح عطب بمحطة ضخ المياه في تلمسان

قام وزير الري، طه دربال، اليوم الجمعة ، بخرجة ميدانية إلى ولاية تلمسان للوقوف على أشغال إصلاح العطب التقني. الذي مسّ محطة الضخ SP3 بحي الرستميين (الكدية). والذي تسبب مساء الخميس في توقف عملية ضخ المياه نحو الخزانات.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على سير عمليات الإصلاح. التي باشرت بها المصالح التقنية فور وقوع العطب، حيث تم تسخير مختلف الإمكانيات. والوسائل من أجل إعادة تشغيل المحطة في أقرب الآجال. وأكدت المصالح المختصة أن المحطة ستستأنف نشاطها اليوم الجمعة بقدرة إنتاجية تقدّر بـ75 بالمائة. من طاقتها الإجمالية، على أن تعود عملية الضخ والتوزيع تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي فور الانتهاء من الأشغال.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب.مع التأكيد على أهمية التدخل السريع والفعال في مثل هذه الحالات الطارئة لتفادي. أي اضطرابات في التزويد بالمياه.

كما أسدى الوزير تعليمات بتسريح كمية إضافية من المياه تُقدّر بـ12 ألف متر مكعب من سد مفروش. بهدف الحد من العجز المسجل وتعويض النقص في التموين بالمياه. إضافة إلى ذلك. أمر باقتناء محول كهربائي جديد في غضون 24 ساعة، بما يسمح بإعادة تشغيل محطة الضخ بكامل طاقتها الإنتاجية، وضمان استمرارية التزويد. بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان المنطقة.