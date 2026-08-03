وزير الري يقوم بزيارة فجائية للبليدة وهذا ما أمر به

قام وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الإثنين، بزيارة فجائية إلى ولاية البليدة، للوقوف ميدانيًا على مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الزيارة السابقة، والاطلاع على الوضعية الفعلية لمشاريع القطاع.

وحسب بيان للوزارة، عاين الوزير ببلدية الشبلي، مشروع محطة الضخ رقم (01) (SP1). المندرج ضمن منظومة نقل المياه المحلاة، والتي تبلغ طاقتها 83.000 متر مكعب يوميًا.

وخلال المعاينة، أسدى الوزير تعليمات صارمة بضرورة وضع المحطة حيز الاستغلال بكامل طاقتها الإنتاجية في أقرب الاجال. بما يضمن تعزيز تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. لاسيما بالجهة الشرقية لولاية البليدة. خاصة بلديات الأربعاء، بوقرة ومفتاح. مؤكدًا عدم التساهل مع أي تأخير في استكمال الأشغال.

كما شدد على ضرورة الإسراع في تجهيز المحطة بالمضخات الجديدة. بما يسمح بضمان استقرار التموين بالمياه وتحسين الخدمة العمومية بصفة دائمة.

وفي بلدية بوعينان، انتقل الوزير إلى معاينة سير عمل الخزان المائي بسعة 30.000 متر مكعب بمنطقة سيدي سرحان. والذي يعد منشأة استراتيجية لتزويد المناطق الشرقية للولاية بالمياه الصالحة للشرب. لاسيما بلديات بوعينان، مفتاح، الجبابرة، أولاد سلامة، بوقرة والأربعاء.

وبالمناسبة، شدد الوزير على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة مختلف التسربات المائية على مستوى شبكات التوزيع. مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لضمان مردودية الشبكات والحد من ضياع المورد المائي.

وببلدية مفتاح، عاين الوزير سير عمل محطة الضخ رقم (03)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 15.000 متر مكعب يوميًا. إلى جانب خزان مائي بسعة 5.000 متر مكعب. والمخصصين لتزويد القطبين الحضريين حوش الريح والصفصاف ببلدية مفتاح، إضافة إلى بلدية الجبابرة، بالمياه الصالحة للشرب.

وخلال هذه المحطة، استمع لانشغالات المواطنين، أين أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى مؤسسات الإنجاز وإطارات الجزائرية للمياه، بضرورة تحسين الخدمة العمومية للمواطنين. وتعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، مع عدم التساهل مع أي تقصير أو تأخير في تنفيذ الالتزامات. بما يضمن استمرارية التموين وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.