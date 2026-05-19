وزير الري يقوم بزيارة فُجائية إلى عدد من المنشآت بالعاصمة

قام وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الثلاثاء، بزيارة فجائية إلى عدد من منشآت ومراكز الري بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، جاءت هذه الزيارة للوقوف على سير العمل ومدى جاهزية المنشآت. خاصة ما تعلق بخدمتي التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. تحسبًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف. حيث يرتفع الطلب على هذه المادة الحيوية.

وشملت المحطة الأولى زيارة محطة تصفية المياه المستعملة بالرغاية، تلتها زيارة مركز إنتاج مياه الشرب بالحراش.

وخلال هذه الزيارة، شدد الوزير على إلزامية ضمان استمرارية المناوبة على مدار 24سا/24سا، لاسيما على مستوى نقاط التحكم عن بعد. مع ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة، من معدات وقطع غيار، تحسبًا لأي أعطاب قد تمس منشآت الضخ. بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية بصفة منتظمة لفائدة المواطنين.

كما أكد الوزير على ضرورة إعلام المواطنين مسبقًا في حال تعديل أو تغيير جداول التزويد بمياه الشرب، أو عند القيام بأشغال الصيانة. ضمانًا لتحسين الخدمة العمومية وتعزيز التواصل مع المواطنين.