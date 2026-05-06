وزير الري يكشف عن رفع حصة المياه من سد كدية أسردون

كشف وزير الري لوناس بوزقزة، اليوم الأربعاء، من ولاية البويرة، عن رفع حصة المياه من سد كدية أسردون لتصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا، لفائدة أربع ولايات التي تتزود من هذا المورد الحيوي.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية البويرة، حيث استُهلت الزيارة بالاستماع إلى عرض شامل. حول وضعية قطاع الري وآفاقه التنموية الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية للمياه بالولاية. قدمه المدير الولائي للري، وذلك على مستوى سد كدية أسردون.

وتناول العرض وضعية الخدمة العمومية للمياه، لاسيما التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والسقي الفلاحي. باعتبار الولاية فلاحية بامتياز.

وصرّح وزير الري خلال تدخله أنه وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، عرف منسوب سد كدية أسردون. ارتفاعًا ملحوظًا. وأضاف أنه، وبعد دراسة الطلب المقدم من طرف السلطات المحلية. تمت الموافقة على رفع حصة المياه من السد لتصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا. لفائدة أربع ولايات: البويرة، المدية، تيزي وزو، والمسيلة، التي تتزود من هذا المورد الحيوي.

كما شدّد السيد الوزير على الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية حتى يلمس المواطن تحسنًا فعليًا. في الخدمة العمومية المقدمة. أهمية تنويع مصادر التزود بالمياه، من خلال دعم ربط الولاية بمحطات تحلية مياه البحر. لاسيما ثيغرمت بولاية بجاية وكاب جنات 2 بولاية بومرداس، بما يضمن موردًا مائيًا مستدامًا. أقل ارتباطًا بالتغيرات المناخية التي تؤثر على المصادر التقليدية. ضرورة احترام سلم الأولويات. عند تسجيل العمليات الجديدة. التزام القطاع بمرافقة التنمية المحلية بهذه الولاية العريقة.

وفي ختام الزيارة، أثنى الوزير على الجهود المبذولة من طرف القائمين على قطاع الري بالولاية. وعلى التحسن المسجل في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة خلال شهر رمضان. بفضل تعزيز الإمدادات من السدود وإعادة تأهيل عدد من الآبار.

