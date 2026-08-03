وزير الري يمنح مهلة 10 أيام لتشغيل محطات الضخ بالبليدة بنسبة 100 بالمائة

عاين وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الاثنين، مشروع محطة الضخ رقم (01) (SP1) ببلدية الشبلي في البليدة. حيث قدم مهلة 10 أيام قبل العودة للتأكد من تشغيلها بنسبة 100 بالمائة.

وأسدى الوزير تعليمات صارمة بضرورة وضع المحطة حيّز الاستغلال بكامل طاقتها الإنتاجية في أقرب الآجال. بما يضمن تعزيز تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. لا سيما بالجهة الشرقية لولاية البليدة، خاصة بلديات الأربعاء، بوقرة ومفتاح. مؤكدًا عدم التساهل مع أي تأخير في استكمال الأشغال.

ومنح الوزير المعنيين مهلة 10 أيام لتشغيل محطات الضخ. من أجل ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب بالبلديات التي تعرف نقصا في المياه.

كما شدّد على ضرورة الإسراع في تجهيز المحطة بالمضخات الجديدة. بما يسمح بضمان استقرار التموين بالمياه وتحسين الخدمة العمومية بصفة دائمة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة الفجائية التي قام بها اليوم الاثنين، إلى ولاية البليدة، إنه سيعود بعد 10 أيام للتأكد من تشغيل محطة الضخ بنسبة 100 بالمائة.

وأضاف الوزير أن المعطيات الأولية المقدمة خلال الزيارة التفقدية لولاية البليدة، اليوم الاثنين، أكدت وجود تحسن ملحوظ في تزويد السكان بالماء الشروب في مناطق الأربعاء، مفتاح، والأحياء المجاورة. رغم استمرار بعض التذبذبات وعدم الوصول بعد إلى الأهداف المسطرة كلياً.

وتابع الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وصول مياه الشرب لجميع المواطنين، والوصول إلى نظام التوزيع اليومي بالكميات الكافية واللازمة.