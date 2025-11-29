وزير الري يُؤكد على تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات

أكد وزير الري، طه دربال، التزام قطاعه بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات عبر إعداد المخططات المحلية.

وحسب بيان للوزارة، شارك وزير الري، اليوم، في فعاليات اليوم الدراسي حول “الوقاية من الفيضانات في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية في الجزائر”، المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة - الجزائر.

وخلال كلمته، أكد الوزير التزام قطاع الري بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات عبر إعداد المخططات المحلية. وإطلاق مشاريع لتهيئة الأودية والمجاري المائية. وتعزيز الدراسات الهيدرولوجية، وتنظيم حملات دورية لتنقية الأودية، إضافة إلى حماية الملك العمومي للمياه.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان حماية المواطنين والممتلكات.

مشيداً بتنظيم هذا اللقاء الذي يُعد دعماً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر الفيضانات في ظل التغيرات المناخية.