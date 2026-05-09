وزير الري يُؤكد على ضرورة استغلال المياه المستعملة المعالجة

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، على ضرورة استغلال المياه المستعملة الخاضعة للمعالجة الثلاثية حصريًا في السقي الفلاحي، مع العمل على توسيع مجالات استغلالها.

وشدد الوزير، خلال معاينته لمحطة تصفية المياه المستعملة بوادي الحرش ببلدية المدية، على أهمية الإبقاء على الموارد المائية الموجهة للشرب مخصصة لهذا الغرض فقط.

ويأتي ذلك، للحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمانًا لاستدامته، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على المياه.