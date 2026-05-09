وزير الري يُؤكد على ضمان تزويد المواطنين بالمياه خاصة خلال العيد

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم السبت، على ضرورة تصحيح بعض الاختلالات المسجلة في التكفل بالخدمة العمومية للمياه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف.

وشدد لوناس بوزقزة، خلال استماعه، اليوم السبت، بمقر ولاية المدية إلى عرض مفصل حول واقع القطاع بالولاية على “أهمية التحلي بالجدية في التسيير. والعمل على تحسين معدلات تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. مع القيام بتشخيص دقيق لوضعية القطاع بالولاية قصد معالجة الاختلالات وتحديد الأولويات”.

كما دعا الوزير إلى تفعيل خلايا اليقظة وتدعيمها بكل الوسائل الضرورية لضمان التدخل الفوري في حال تسجيل أعطاب. مع ضرورة استغلال الإمكانيات المتوفرة وتثمين منشآت الري. ووضع المشاريع التي هي على وشك الانتهاء حيّز الخدمة في أقرب الآجال.

وفي الختام، دعا بوزقزة، إلى تكثيف حملات التحسيس من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي الثمين. ومكافحة مختلف أشكال التبذير.